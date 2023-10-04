В Нижнем Тагиле из-за сообщения о минировании эвакуировали Горно-металлургическую школу

Сегодня, 4 октября, в Нижнем Тагиле массово эвакуировали учащихся из Горно-металлургической средней общеобразовательной школы. Около 09:00 в родительский чат поступила информация о том, что детей вывели на улицу из-за сообщения о минировании здания.

«Внимание родители! Поступило сообщение о том, что заминирована школа, детей всех эвакуировали. Мы стоим возле типографии. У кого-то вещи с собой, у кого-то остались в школе. Постарайтесь побыстрее забрать всех детей», — говорится в сообщении.

Около 10:00 дети вернулись за парты. Директор школы Татьяна Дегтева бросила трубку после того, как узнала, что ей звонит журналист АН «Между строк». В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев воздержались.