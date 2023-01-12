В Нижнем Тагиле из-за пожара в квартире задохнулись две собаки 

Вчера в Нижнем Тагиле в многоэтажном жилом доме № 7 на улице Валегинской вспыхнул пожар. Сообщение о ЧП в пожарно-спасательную службу поступило в 10:48. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО, предполагаемой причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки. В квартире от едкого дыма задохнулись две собаки.

В это время хозяйка квартиры находилась на работе. Она узнала о ЧП от соседей, которые почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Из-за высокой температуры в комнате произошло расплавление натяжного потолка. Капли пластика попали на горящий диван. Огонь повредил домашнее имущество и мебель. Площадь возгорания составила 2 кв. м.

По факту возгорания дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства выясняются.