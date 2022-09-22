В Нижнем Тагиле из-за пожара на торфянике под Екатеринбургом пахнет гарью 

Сегодня жители Нижнего Тагила почувствовали запах гари. На него жалуются жители центра города и Гальянки. Причиной неприятного запаха стал торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково под Екатеринбургом.

Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, с возгоранием продолжают бороться сводный мобильный отряд ГУ МЧС России по Свердловской области и авиалесоохрана.

С понедельника в Свердловской области действует предупреждение о пожарной опасности. С начала недели пожарные обнаружили 29 возгораний, 17 из них уже ликвидированы.