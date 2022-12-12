В Нижнем Тагиле из-за неосторожного обращения с огнём сгорели квартира и частный дом

В Нижнем Тагиле на прошедшей неделе из-за неосторожного обращения с огнём произошли два пожара, в которых сгорели квартира и частный дом.

9 декабря в 08:41 случилось возгорание в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома на Черноисточинском шоссе, 43. Как уточнили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, там проживает 64-летний мужчина, который ведёт асоциальный образ жизни.

Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Огонь повредил домашнее имущество и мебель. Сотрудники МЧС с помощью специальных устройств по лестничным маршам спасли из пламени 17 жильцов дома, в том числе троих детей. В тушении пожара были задействованы 16 человек и 5 спецавтомобилей. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении. Подробности происшествия выясняются.

В субботу, 10 декабря, в 09:53 произошёл ещё один пожар в строящемся частном доме на улице Союзной. Утром соседи заметили возгорание и вызвали пожарных. В результате ЧП на площади 90 кв. метров огонь уничтожил кровлю и второй этаж дома. Также повреждены межэтажное перекрытие и стены. В тушении были задействованы 12 человек и 4 единицы техники. По предварительным данным, накануне днём владельцы дома топили печь, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности.

В отделе надзорной деятельности МЧС отмечают, что в последнее время участились случаи возгорания из-за нарушений правил установки печи, и напоминают, что этим должны заниматься профессионалы.