В Нижнем Тагиле из-за аварии несколько домов на Гальянке остались без горячей воды

В Нижнем Тагиле из-за аварии на теплотрассе по Уральскому проспекту несколько домов остаются без горячей воды и отопления. Авария произошла вечером 27 апреля, и когда она будет устранена — неизвестно.

«Без воды и тепла остаются дома № 79, 81, 83 и 85 по Уральскому проспекту. На месте аварии работают специалисты “Регионгаз-инвеста”. Точное время устранения проблемы не называется», — рассказали АН «Между строк» в ЕДДС.

Добавим, сегодня стало известно, что отопление в Нижнем Тагиле начнут отключать 11 мая. В последнюю очередь тепло пропадёт в больницах, школах, детских садах и других социальных объектах.