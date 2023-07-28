В Нижнем Тагиле инспекторы Росприроднадзора выявили ряд нарушений в работе компании «Водоканал-НТ»

В Нижнем Тагиле инспекторы Росприроднадзора обнаружили ряд нарушений в работе ООО «Водоканал-НТ». Как сообщили в пресс-службе ведомства, внеплановая проверка компании прошла в рамках федерального проекта «Чистый воздух», целью которого является кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферы в крупных промышленных центрах.

В работе ООО «Водоканал-НТ» зафиксированы нарушения обязанностей по актуализации сведений в отношении объекта негативного влияния на окружающую среду, а также установлены факты выбросов загрязняющих веществ от неучтённых источников.

«По результатам проверки выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований. Сейчас рассматривается вопрос привлечения к административной ответственности предприятия и виновных должностных лиц», — отметили в Росприроднадзоре.