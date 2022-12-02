В Нижнем Тагиле иномарка сбила 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В Нижнем Тагиле вчера около 17:00 у дома № 33 на улице Ильича иномарка сбила 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 51-летний мужчина за рулём Renault Kaptur двигался в прямом направлении со стороны Восточного шоссе в сторону улицы Зари.

В результате инцидента ребёнок получил травмы, после медицинского осмотра был отпущен домой. Госавтоинспекторы установили, что у мужчины за рулём Renault стаж вождения 15 лет. В течение этого года он 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент аварии был трезв. По факту случившегося ​ водитель пояснил,​ ​что ехал со скоростью 50 км/ч, когда неожиданно слева выбежал мальчик. Мужчина попытался не задеть ребёнка, но ему не удалось избежать наезда.

«Законный представитель несовершеннолетнего пояснил сотрудникам полиции, что сын вместе с 20-летней сестрой ездили в библиотеку. Автомобиль оставили в парковочном кармане. Когда возвращались из библиотеки, ребёнок неожиданно побежал через дорогу к автомобилю. В первой полосе транспортных средств не было, а дальше ехал автомобиль. Сестра закричала: “Стой”, но мальчик не услышал, и произошёл наезд», — уточнили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В ближайшие дни сотрудники Госавтоинспекции посетят школу, где обучается пострадавший, и проверят, какие мероприятия о правилах дорожного движения были проведены в этом учебном году.

В Госавтоинспекции ​напоминают родителям о контроле​ досуга своих ​детей​ и​ регулярного проведения с ними ​бесед о правилах безопасной прогулки вдоль дороги. Водителям необходимо не забывать о снижении скорости автомобиля при проезде мест скопления детей: в парках, скверах, а также возле образовательных и спортивных организаций.