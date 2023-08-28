В Нижнем Тагиле хотят изменить режим работы светофоров на нескольких перекрёстках

Сегодня, 28 августа, в администрации города на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое провёл глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, рассмотрели инициативу по изменению режима работы светофоров на нескольких регулируемых перекрёстках, сообщили в пресс-службе мэрии. Причиной инициативы, по словам врио начальника ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Сергея Бернгардта, является рост аварийности на дорогах и то, что на некоторых регулируемых перекрёстках со стороны водителей наблюдается непредоставление преимущества в движении транспортным средствам.

«С начала года произошло 163 дорожно-транспортных происшествия, в которых 208 человек получили травмы. Согласно проведённому анализу, по причине непредоставления преимущества в движении уже зарегистрировано 36 происшествий, в которых травмирован 51 человек, из них 7 детей», — отметил Сергей Бернгардт.

Для решения проблемы в ГИБДД предлагают выделить отдельные фазы для движения транспортных средств при повороте налево на перекрёстках, где складывается наиболее сложная обстановка. В первую очередь на пересечении улиц Пархоменко и Серова, где за последние 5 лет по причине непредоставления преимущества при совершении поворота налево произошло 15 ДТП, и в районе торгово-развлекательного центра DEPO.

По словам специалистов центра организации дорожного движения Нижнего Тагила (ЦОДД), выделение дополнительной фазы на светофорах для совершения водителями левого поворота на этих перекрёстках приведёт к увеличению цикла работы светофора и ещё большему скоплению автомобилей. Кроме того, изменение организации дорожного движения в указанных местах потребует дополнительных средств.

«На перекрёстке Пархоменко — Серова необходимо проводить реконструкцию всего светофорного объекта, который был сформирован еще в 1994 году. Чтобы его модернизировать, предстоит менять четыре светофорные опоры», — считает директор ЦОДД Вячеслав Масальский.

Владислав Пинаев поручил руководству ЦОДД совместно с представителями ГИБДД рассмотреть возможность внесения изменений в режим работы светофоров на отмеченных перекрёстках и дал задание изыскать средства для проведения на них необходимой модернизации оборудования.