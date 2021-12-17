В Нижнем Тагиле группа парней ограбила и избила двух мужчин (ВИДЕО)

Вечером 16 декабря около 2:30 ночи на Лебяжке во дворе дома № 48 на улице Ермака компания из трёх молодых людей избила и ограбила двух мужчин 33 и 34 лет. Пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения, когда молодые люди сняли с них куртки, в которых находились личные вещи, деньги и сотовые телефоны.

«Пострадавшие подъехали к дому на такси. В этот момент молодые люди, проходившие мимо, воспользовавшись подвыпившим состоянием мужчин, применили насилие и забрали имущество, а именно верхнюю одежду. При этом один их нападавших оставил на месте происшествия свою куртку 48-го размера чёрного цвета с белыми полосами вдоль молнии», — говорят в полиции.

Как сообщают в ведомстве, молодые люди попали на камеры видеонаблюдения. После ограбления они отправились в питейное заведение на улице Красноармейской. На вид подозреваемым от 18 до 20 лет.

Ущерб, причинённый потерпевшим, составил 46 тысяч рублей. Сейчас следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершённый группой лиц с применением насилия». Статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Правоохранители просят жителей Нижнего Тагила оказать содействие в раскрытии преступления: если вам знакомы эти молодые люди, позвоните в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02 или на линию 02.