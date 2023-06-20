В Нижнем Тагиле госавтоинспекторы начали ловить самокатчиков, не соблюдающих ПДД

В минувшую пятницу, 16 июня, госавтоинспекторы Нижнего Тагила впервые провели рейд на набережной Тагильского пруда и проверили самокатчиков на знания правил дорожного движения. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила ИА «Все новости» отметили, что это мероприятие было профилактическим — никого не штрафовали, ограничивались предупреждением.

Инспекторы прошли от цирка до отеля Demidov Plaza и за два часа прогулки поймали десятки нарушителей, включая несовершеннолетних. Кто-то из самокатчиков разъезжал возле запрещающего знака, другие в целях экономии катались на средстве индивидуальной мобильности вдвоём. Инспекторы останавливали таких нарушителей, предлагали им спешиться и перейти на противоположную сторону улицы Горошникова, где движение на самокатах разрешено.

Жителям и гостям города инспекторы напоминали, что теперь вдоль набережной установлены новые знаки, запрещающие кататься на любых средствах индивидуальной мобильности. В зоне их действия за езду на электросамокатах, гироскутерах, сигвеях, моноколёсах полагается штраф до 800 рублей. Таблички с перечёркнутыми человечками на самокате уже появились на двух «Тагильских лагунах» и на площади Славы.

«Мы вышли посмотреть, понимают ли тагильчане значение этих знаков, обращают ли на них внимание, соблюдают ли ПДД. В итоге установили, что 42 человека не знают про знаки и не видели их. Цели кого-то штрафовать сегодня у нас не было, только проводили профилактические беседы, но в дальнейшем рейды будут еженедельными, соответственно, и штрафы будут», — уточнила начальник отделения пропаганды ГИБДД Ксения Морозовская.

В планах у госавтоинспекторов сделать такие рейды регулярными. Кроме этого, в ГИБДД хотят ознакомить владельцев кикшеринга и точек проката с новыми дорожными правилами. Предполагается, что на мобильные карты можно добавить новые запрещающие знаки, чтобы самокатчики знали, где передвигаться нельзя. Инспекторы подготовят рекомендации для мэрии: не просто ограничивать движение на СИМ, а выделить для них специальную полосу на пешеходной части вдоль широкой улицы Горошникова.

Дорожные полицейские напомнили, что ехать на электросамокате можно со скоростью не более 25 километров в час, мощность самого устройства не должна превышать 250 Вт. На пешеходном переходе нужно спешиваться, пассажиров с собой на устройство лучше не брать, если этого не предусматривает конструкция. Детям до 14 лет кататься можно только в сопровождении родителей.

Госавтоинспекторы отмечают, что самокатчики давно стали угрозой безопасному движению. Только с начала летнего сезона в городе пострадали три человека. Два ребёнка травмировались на тротуаре, упав с самокатов при резком торможении, а взрослый на скорости въехал в машину рядом с набережной. Введение ограничений после череды ДТП поддержал и глава СК России Александр Бастрыкин. По его мнению, запрет необходим, за исключением специально отведённых для этого мест.