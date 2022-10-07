В России ограничили скорость электросамокатов до 25 км/ч, но не придумали, как отслеживать нарушителей 

7 октября правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов и гироскутеров, а также новых дорожных знаков и парковок. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.

В изменениях сказано, что теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получат особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

В усовершенствованных правилах говорится о том, что:

новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки;

на электротранспорте можно ездить по правому краю проезжей части, если максимальная разрешённая на конкретной дороге скорость не выше 60 км/ч, также разрешено движение велосипедистов;

ездить на электросамокате по проезжей части можно только людям старше 14 лет, у которых на транспорте оборудована тормозная система, установлены фары белого и красного цвета.

Кроме того, для электросамокатов и других средств передвижения поставят специальные дорожные знаки, которые будут разрешать, ограничивать или запрещать перемещение на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке новых указательных знаков будут принимать местные власти в зависимости от геоположения и наличия в городе дорожной инфраструктуры. При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сигвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться.

Как будет реализован контроль скорости для электросамокатчиков, в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила журналисту АН «Между строк» затруднились ответить, уточнив, что на данный момент в ведомстве ждут разъяснений по нововведениям ПДД.

Президент комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук на аналогичный вопрос редакции пояснил, что скорость электросамокатов в Нижнем Тагиле никаким образом отследить нельзя.

«На сегодняшний день нет системы регулирования скоростного режима для средств индивидуальной мобильности. Так как радар считывает только скорость автомобилей и не сможет распознать человека, находящегося на электросамокате. Также нет номеров на электросамокатах и гироскутерах, по которым было бы возможно найти нарушителя. Конечно, остаётся вариант с использованием системы распознавания лиц, но данная функция по отслеживанию людей установлена только в Москве», — уточнил АН «Между строк» Кирилл Форманчук.

Также в планах у правительства визуально разделить зоны платной и бесплатной парковки. По задумке, платные парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатные — белыми. Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. В первом случае к традиционной букве «P» добавится изображение монет. Во втором — рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника.