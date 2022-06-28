В Нижнем Тагиле ГИБДД устанавливает личность сбитой на зебре женщины

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила рассказали подробности ДТП, которое произошло утром 28 июня на Тагилстрое. 52-летний водитель автомобильного крана, проезжая по пешеходному переходу на улице Балакинской, не заметил женщину-пешехода и сбил её. В результате ДТП она погибла до приезда скорой, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Как пояснил водитель крана, пешехода он не видел, а только услышал удар, после чего сразу остановил машину. Мужчина имеет стаж вождения транспортного средства категории С 33 года. За 2021–2022 годы водитель 29 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Все нарушения связаны с превышением скоростного режима. Кроме того, на водителя составили два административных материала за управление автокраном с техническими неисправностями: внешние световые приборы имеют дефекты, также отсутствует специальная разрешительная документация на тяжеловесную технику.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД России «Нижнетагильское». Проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП. Личность погибшей устанавливается.