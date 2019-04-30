В Нижнем Тагиле ФСБ задержала «оружейного барона»

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали в Нижнем Тагиле 61-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте оружия. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, во время осмотра квартиры, гаража и автомобиля злоумышленника обнаружился целый арсенал оружия и боеприпасов.

«Из незаконного оборота изъято свыше 600 единиц патронов различного калибра, пистолеты марок: ТТ, ИЖ-79-95, револьвер Iceberg GR 205, карабин «Вепрь-12 Молот». В ходе проверочных мероприятий выявлено, что указанный гражданин, помимо незаконного оборота оружия, причастен к массовым фальсификациям медицинских документов, печатей, а также справок призывникам для получения отсрочки от службы в ВС РФ», - пояснили в ФСБ.

По информации источника АН «Между строк» в правоохранительных органах, задержанный является бывшим сотрудником военного комиссариата Нижнего Тагила.