В Нижнем Тагиле фельдшерам скорой медицинской помощи пришлось работать на 1,5 ставки из-за нагрузки в пандемию коронавируса

В Нижнем Тагиле медсотрудникам скорой медицинской помощи пришлось перейти работать на 1,5 ставки на период пандемии коронавирусной инфекции в городе. Об этом АН «Между строк» рассказали несколько фельдшеров. Главврач учреждения Сергей Безбородов подтвердил агентству эту информацию.

«Это связано с высокой нагрузкой и больничными листами. Просим своих сотрудников увеличить количество отработанных часов, чтобы всем было легче. Чем больше бригад, тем легче работать. Но у нас никто не работает сутки через сутки, времени отдохнуть достаточно. Режим труда и отдыха соблюдается», — рассказал агентству Сергей Безбородов.

Сейчас Нижний Тагил переживает вторую волну COVID-19. Время ожидания скорой помощи в разгар пандемии коронавируса серьёзно выросло из-за увеличения количества вызовов почти на 100%. При этом число работающих бригад осталось прежним. В городе в круглосуточном режиме работают 24 бригады. В Пригородном районе — ещё четыре. Осложняет деятельность скорой обязанность доставлять больных коронавирусом из разных районов Нижнего Тагила (и не только) в психиатрическую и инфекционную больницы, санатории-обсерваторы «Руш» и «Сосновый бор». Пациентов с пневмонией и подозрением на COVID-19 везут на компьютерную томографию в ЦГБ № 1 на Вагонку. Из-за этого больным приходится долгое время ждать госпитализации в то или иное медучреждение.

«Эта проблема касается больше инфекционной больницы. Потому что туда людей со всего округа везут. Бывает, что наша скорая приедет, а там, впереди нас, ещё четыре машины. Из Кушвы, из Туры, из Красноуральска, ещё откуда-нибудь. Но такая ситуация не всегда возникает», — прокомментировал Сергей Безбородов.