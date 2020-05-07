В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК организовал для ветеранов дворовые концерты в честь Дня Победы

ЕВРАЗ НТМК организовал для ветеранов Великой Отечественной войны праздничные концерты прямо во дворах домов, в которых они живут. Сегодня, 7 мая, вокальное шоу «Сюрприз» Центра культуры и искусства НТМК исполнило известные песни «Смуглянка» и «Казаки в Берлине» под балконами квартир Леонида Вычегжанина и Ивана Данилина. После этого в небо были запущены связки красных шаров. Зрителями концертов выступили не только ветераны, но и их соседи. Некоторые из них, услышав песни военных лет, вышли на балконы с транспарантами, на которых изображены их родственники.

«Мы уже поздравляли наших ветеранов с наступающим Днём Победы, награждали их юбилейными медалями, — отмечает председатель совета ветеранов ЕВРАЗ НТМК Валерий Шляпников. — В этом не году не будет большого парада, поэтому мы решили хотя бы маленький праздник устроить для тех людей, которые воевали. Из участников боевых действий у нас в живых осталось 13 человек. Конечно, для каждого мы организовать концерт не сможем. Потому что некоторые уже только лежат или совсем ничего не слышат. Завтра мы поедем к 12:00 к ветерану Николаю Можину».

94-летний Леонид Вычегжанин имеет медаль «За отвагу». Мужчина прошёл всю войну, служил артиллеристом и командовал орудием. Он участвовал в боях в Польше и Чехословакии и дошёл до Берлина. После окончания ВОВ работал бригадиром электриков на участке отделки крупносортного цеха на металлургическом комбинате. Трудился на заводе до выхода на пенсию. Жена Вычегжанина является труженицей тыла, она работала и учителем, и директором школы. Вместе супруги прожили 65 лет.

«Это очень важно — организовывать сегодня такие концерты, потому что тот же Вычегжанин всегда приходил на все мероприятия, которые проводились в рамках 9 Мая. Он получал от этого внутреннее вдохновение. А сейчас всё это прикрыто, перенесено. Поэтому ему, конечно, очень приятно получить такой концерт. Это добавит ему сил и уважения от соседей. Те, кто не знал, что здесь живёт такой человек, теперь будут об этом знать», — добавляет Валерий Шляпников.

Партизан Иван Данилин является тружеником тыла и ветераном труда. Когда началась война, он работал в колхозе, после трудился оператором поста управления в крупносортном цехе НТМК. Награждён медалью за победу над Германией 9 мая 1945 года.

«Меня мама в поле родила, я и сам в колхозе потом работал. Мне 93 года сейчас, но я живу один, сам себя обслуживаю, готовлю поесть и даже стираю некоторые вещи сам», — рассказывает Иван Данилин, стоя на балконе.

«Конечно, очень приятно, что вы приехали, — отмечает дочь ветерана Людмила Ливане. — Он у нас бодрствующий, несмотря на свой возраст. Каждое утро делает зарядку, потом идёт в душ, потом завтракает, всё по распорядку. До этого он каждый год обязательно ходил на парад Победы, 8 лет всё-таки прослужил. Говорил, если не посмотрит парад, не сходит на него, то ему будет не хватать эмоционального заряда. В 12 часов мы все собирались, смотрели парад в Москве. 9 Мая мы обычно готовим его любимый пирог с яблоками, закрытый, как делали в деревне. Соседские дети приходят, приносят свои поделки, поздравляют с праздником. Папа очень активный и всех любит, никого не выделяет. Внуки даже подарили ему майку с надписью: “Обойди весь белый свет, лучше деда Вани нет”».

Отметим, в этом году около 1000 ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, тружеников тыла НТМК и КГОК получили по 10 тысяч рублей к юбилею Победы. Также ветеранам вручили продуктовые наборы.

16 апреля Владимир Путин отложил парад Победы в Москве — по его словам, подобное массовое мероприятие невозможно проводить, так как «риски, связанные с эпидемией [COVID-19], пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки». Позднее также была отменена акция «Бессмертный полк».

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