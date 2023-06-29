В Нижнем Тагиле ещё 27 злостных неплательщиков остались без света

Энергетики областного филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс» провели очередной рейд в Нижнем Тагиле и отключили свет ещё у 27 злостных неплательщиков, которые задолжали в общей сложности около 360 тысяч рублей. Все клиенты были заранее предупреждены о предстоящем ограничении, но не спешили платить по счетам, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе компании АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В ходе рейда энергетики обошли 25 домов (более 500 адресов). Сотрудники компании убедили некоторых тагильчан погасить имеющуюся задолженность. В итоге восемь клиентов сразу же оплатили долги на общую сумму более 66 тысяч рублей и избежали отключений. Ещё трое — написали заявления на рассрочку платежа, а шестеро оплатили долг уже после ограничения на общую сумму 70 тысяч рублей. При этом, каждому из них пришлось оплатить стоимость подключения — а это 3 тысячи рублей.

«Уведомление о возможном ограничении энергоснабжения размещено на лицевой стороне квитанции в информационном разделе, кроме того, сотрудники “ЭнергосбыТ Плюс” заранее предупреждают клиентов по телефону о необходимости своевременной оплаты во избежание крайних мер», — напомнили в пресс-службе компании.

На сегодняшний день общая задолженность жителей Свердловской области за электроэнергию составляет почти 2 млрд рублей. Напомним, на прошедшей неделе энергетики начали отключать электричество злостным неплательщикам.