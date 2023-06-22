В Нижнем Тагиле энергетики начали отключать свет злостным неплательщикам (ВИДЕО)

Накануне в Нижнем Тагиле энергетики начали отключать свет злостным неплательщикам. Как сообщает телеканал «Вести-Урал», у должников была возможность оформить рассрочку по платежам, однако эти жильцы проигнорировали все предупреждения.

Теперь, чтобы свет вернулся в дом, им придётся погасить не только весь долг, но и заплатить ещё 3 тысячи рублей за работу электромонтёра.

«Отключаем автоматические выключатели — коммутационные аппараты. После этого отключаем фазный провод, его изолируем, после этого клеим контрольную пломбу. Если она будет сорвана, то будет надпись “вскрыто”. Это означает самовольное подключение», — рассказывает электромонтёр Роман Ларионов.

На сегодня долги некоторых злостных неплательщиков составляют десятки тысяч рублей. Общая сумма непогашенных платежей за свет у жителей Свердловской области достигла почти 2 млрд рублей.

«При возникновении какой-то сложной жизненной ситуации, при финансовых затруднениях надо обращаться к нам. Не доводить ситуацию до крайности. Мы всегда рады помочь нашим клиентам, предлагаем рассрочку платежа, составляем график погашения», — отметила руководитель пригородного офиса продаж Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Гессе.