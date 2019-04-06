В Нижнем Тагиле экстренные службы закрыли проезд к крупному торговому центру из-за забытого на парковке армейского ящика

Сегодня утром экстренные службы Нижнего Тагила перекрыли территорию возле торгового центра «Ленинский» на перекрёстке улиц Черных и Красноармейской. По словам очевидцев, причиной внимания силовиков стал стоящий на автопарковке деревянный ящик. На место обнаружения находки выезжали специалисты полиции, МЧС, скорой, пожарные. Проезд к торговому центру был закрыт.

«Ящик был армейского происхождения. Мы его открыли, там были чьи-то инструменты. Скорее всего, кто-то просто забыл этот ящик на парковке. Посетители ТЦ эвакуированы не были, сейчас и проезд к зданию открыт», — рассказал АН «Между строк» источник в правоохранительных органах.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» подтвердили проведение спецоперации, отметив, что находка не представляла никакой опасности ни для окружающих, ни для здания.