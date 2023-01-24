В Нижнем Тагиле экскаватор врезался в маршрутный автобус с пассажирами

Вчера, 23 января, около 16:00 в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором столкнулись экскаватор и автобус. В результате аварии пострадали водитель ГАЗа и пассажир. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 29-летний мужчина за рулём экскаватора ехал с ремонта на работу по улице Быкова. Подъезжая к перекрёстку, водитель посмотрел налево, заметил легковушку, которая поворачивала направо. Рассчитав траекторию, он начал правый ворот. В этот момент по улице Максима Горького со стороны Черемшанки ехал пассажирский автобус.

Водитель экскаватора не предоставил преимущество на дороге и стрелой повредил транспортное средство. В результате происшествия 36-летний пассажир, находящийся в автобусе на переднем кресле у окна, был госпитализирован в Демидовскую ГБ. 65-летнего водителя автобуса после осмотра медиков отпустили домой.

Некоторое время на этом участке дороги было затруднено движение, работали регулировщики. На водителя экскаватора составили протокол за отсутствие путевого листа. Кроме того, на проезжей части Госавтоинспекторы зафиксировали изношенную дорожную разметку. Обслуживающей компании выдали рекомендации по устранению нарушений.