В Нижнем Тагиле двое мужчин привязали должника к автомобилю и километр тащили по лесу

Полиция Нижнего Тагила задержала двоих ранее судимых местных жителей, которые похитили уроженца Красноуральска, привязали его тросом к машине и километр тащили по лесу. Об этом АН «Между строк» сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошёл 17 ноября. По данным ведомства, тагильчанин со своим знакомым вывезли на машине потерпевшего из Красноуральска в Нижний Тагил. После приезда в город мужчину пересадили в другой автомобиль, надели на него наручники и ударили в плечо ножом. Кроме этого, похитители забрали у мужчины телефон, банковскую карту, ключи от квартиры, паспорт и стали требовать с него долг в 15 000 рублей. Затем пострадавшего привезли в лес около Муринских прудов, где его привязали буксировочным тросом к автомобилю и протащили по земле около километра.