В Нижнем Тагиле двое мужчин привязали должника к автомобилю и километр тащили по лесу

Полиция Нижнего Тагила задержала двоих ранее судимых местных жителей, которые похитили уроженца Красноуральска, привязали его тросом к машине и километр тащили по лесу. Об этом АН «Между строк» сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Инцидент произошёл 17 ноября. По данным ведомства, тагильчанин со своим знакомым вывезли на машине потерпевшего из Красноуральска в Нижний Тагил. После приезда в город мужчину пересадили в другой автомобиль, надели на него наручники и ударили в плечо ножом. Кроме этого, похитители забрали у мужчины телефон, банковскую карту, ключи от квартиры, паспорт и стали требовать с него долг в 15 000 рублей. Затем пострадавшего привезли в лес около Муринских прудов, где его привязали буксировочным тросом к автомобилю и протащили по земле около километра.
«Всё это напоминало средневековые пытки, как в вестернах о событиях второй половины XIX века на Диком Западе. Пленнику чудом удалось избавиться от смертельной петли на ногах. Он сбежал и обратился за помощью в полицию. Экипаж ГИБДД достаточно быстро установил местонахождение автомобиля злоумышленника, остальное было делом техники. Потерпевший неоднократно судим за кражи и мошенничество, освободился из мест лишения свободы летом текущего года. Задержанный неоднократно судим за имущественные преступления, последний раз был осуждён в 2019 году за грабёж, освободился из тюрьмы в январе 2021 года. Задержанный дал признательные показания и мотивировал свой дикий поступок тем, что, когда примет чрезмерную дозу бормотухи, не в состоянии себя контролировать. В отношении “храброго джентльмена” представители МВД возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ “Разбойное нападение”. Нижнетагильскому “ковбою” грозит до 10 лет тюрьмы за пытки приятеля по зоне. Он содержится под стражей и проверяется сыщиками уголовного розыска на причастность к другим преступлениям», — отметил Горелых.