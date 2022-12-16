В Нижнем Тагиле две автоледи устроили ДТП в центре города

Накануне, 15 декабря, в 17:50 на проспекте Ленина, напротив КДК «Современник», произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, участниками аварии стали 38-летняя женщина, управляющая Kia, и 40-летняя автоледи, находившаяся за рулём Hyundai.

Со слов очевидцев аварии, причиной столкновения легковушек стала спешка водителя автомобиля Kia, которая попыталась успеть проехать до запрещающего сигнала светофора, но выехала на перекрёсток уже на красный. Как уточнили в ГИБДД, в аварии никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.