В Нижнем Тагиле дорожники за ночь вывезли с улиц 500 тонн снега

В Нижнем Тагиле за сегодняшнюю ночь вывезли с улиц около 500 тонн снега, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. Работали 40 единиц уборочной техники МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервиса». Сейчас на расчистке дорог и тротуаров задействованы 56 спецмашин. Ручной подборкой занимаются порядка 40 человек, они в числе прочего приводят в порядок территорию остановочных комплексов и пешеходных переходов.

«Чтобы не образовывался накат, а также чтобы убрать с дорожного покрытия зимнюю скользкость, на опасных участках, таких как спуски, подъёмы, опасные повороты, дорожные службы используют реагенты, — рассказал начальник отдела по развитию улично-дорожной сети при мэрии Владислав Тарахтунов. — Работаем по отработанной схеме. В первую очередь чистятся основные магистрали в каждом районе и между ними, улицы, где проходит движение общественного транспорта и большой поток автомобилей. Особый акцент делается на уборке снега с остановок и пешеходных переходов. Затем уже техника переходит на второстепенные улицы и тротуары».

Напомним, с выходных в Нижнем Тагиле идёт снег, поэтому дорожники уже несколько дней трудятся в режиме нон-стоп, в том числе ночью. Рабочие физически не успевают убирать все территории, особенно отдалённые. Поэтому жители завалили рубрику «Городской контроль» на официальном сайте Тагила сообщениями о нечищеных улицах, тротуарах и мостах. У горожан возникают проблемы с парковкой и выездом автомобилей, подъездом к социально значимым объектам, например больницам.

«Постоянно не расчищена от снега и грязи трамвайная остановка "Управление механизации". Производить высадку и посадку в трамвай приходится по сугробам и грязи. Трамвай не останавливается из-за того, что пассажиры ожидают не на остановке, а там встать негде», — пишут тагильчане в «Городской контроль».

В ближайшее время непогода в Нижнем Тагиле — сильные снегопады, метели и гололёд — продлится.