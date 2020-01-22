Синоптики предупреждают жителей Нижнего Тагила о метелях и гололёде

Уральский гидрометцентр предупреждает жителей Нижнего Тагила и других городов Свердловской области о сильных снегопадах, метелях и гололёде. Непогода продлится ближайшие два дня. Порывы юго-западного ветра будут достигать 18 м/с. Температура воздуха составит днём 23 и 24 января минус 5–9 градусов.

В ГИБДД рекомендуют водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, а ещё лучше — отказаться от поездок без особой необходимости. Также автолюбителей просят не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.

На трассах «Уралуправтодора», по данным пресс-службы организации, для предотвращения гололёда и снежного наката задействовано более 60 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. В Нижнем Тагиле дорожники с выходных работают в режиме нон-стоп, в том числе ночью. «УБТ-Сервис» вывел сегодня днём на уборку снега 21 спецмашину и 10 сотрудников (ночью машин было 22), «Тагилдорстрой» — 32 единицы техники.