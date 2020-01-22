Жители Нижнего Тагила завалили мэрию жалобами на завалы снега и нечищеные дороги

Тагильчане массово жалуются на завалы снега, а также нечищеные дороги и тротуары в городе и близлежащих населённых пунктах. В рубрику «Городской контроль» на официальном сайте Нижнего Тагила поступили сообщения о неубранных улицах: Новострой, Балакинской, Бригадной, Алтайской, Юности, Курортной; нечищеных тротуарах на улицах: Верхняя Черепанова, Выйской и Космонавтов, а также трудностях с проездом по мосту на улице Победы. У горожан возникают проблемы с парковкой и выездом автомобилей, подъездом к социально значимым объектам, например, больницам.

«Большая просьба прочистить ул. Новострой (за поликлиникой № 4). Утром машины не могут разъехаться», – обращаются тагильчане.

«В посёлке дороги завалены снегом. К дому не подъехать. За всю зиму прочистка была один раз. Прошу срочно принять меры. В администрацию посёлка заявка подана. Отвечают, что Нижний Тагил не даёт денег. Нам жизненно необходимы дороги, ни скорая, ни пожарная подъехать не могут», – сообщают жители посёлка Висимо-Уткинск.

Много снега накопилось в городских парках и скверах.

«С воскресенья хожу в парк для занятий спортом. Снега выпало много, но дорожки не чищены, люди передвигаются по тропкам, что очень неудобно и мешает занятиям. На работу хожу здесь же, по улице Красноармейской. Этой зимой дорогу чистили, может, один раз, в прошлом году чистили постоянно. Что же изменилось?», – написал тагильчанин.

Сообщают жители города и пригорода и о снежных завалах на дорогах.

«На улице Пушкина при расчистке дороги оставили огромный снежный завал, прямо по середине дороги в начале улицы. Теперь туда не проехать ни одной машине. В администрации поселка сказали, что чистить будут не ранее 15 февраля. Остальные улицы тоже все заметены, помогите», – написал житель Висимо-Уткинска.

С выходных в Нижнем Тагиле идёт снег, поэтому дорожники уже несколько дней работают в режиме нон-стоп, в том числе ночью. «УБТ-Сервис» вывел днём на уборку снега 21 спецмашину и 10 сотрудников (ночью машин было 22), «Тагилдорстрой» – 32 единицы техники.

«Параллельно занимаемся очисткой улиц и вывозом валов, которые с большого снегопада образовались. Ночью грейдер в том числе отправим на центральные улицы, мести будем круг “тройки”, круг Гальянки. Днём у нас трудятся около 45 человек, ночью – дежурят 12 человек. Критичного ничего нет, стараемся снег везде разгребать», – рассказал АН “Между строк” директор МУПа Игорь Васильев.

В ближайшее время снег идти не перестанет. Ожидаются метели, гололёд и ветер с порывами до 18 м/с. Поэтому сотрудники ГИБДД советуют свердловчанам воздержаться от поездок без сильной потребности.