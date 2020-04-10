В Нижнем Тагиле до конца апреля проверят сделанные в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» объекты

Все улицы, которые делали в Нижнем Тагиле в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проверят на наличие повреждений асфальтобетонного покрытия. В пресс-службе тагильской мэрии АН «Между строк» рассказали, что специалисты Службы заказчика городского хозяйства начали работы 1 апреля, завершиться они должны до конца месяца. Проверены будут все 24 участка на 21 улице, приведённые в порядок в прошлом году.

«За каждым объектом у нас закреплён куратор, который ведёт его с момента включения в проект “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, — отметил замдиректора СЗГХ Николай Новиков. — Специалисты чувствуют персональную ответственность, поэтому тщательно следят за состоянием отремонтированных участков. По итогам плановых инспекций будут составлены соответствующие акты. В случае обнаружения на объектах дефектов, они будут устраняться подрядными организациями в рамках гарантийных обязательств».

Все ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией. Гарантия на верхний слой дорожного покрытия составляет 4 года, барьерное ограждение и дорожные знаки — 5 лет.

«Кураторы из СЗГХ уже проверили техническое состояние проезжей части улиц Кулибина и Челюскинцев, где подрядчиком выступал “Тагилдорстрой”, — рассказал директор МУПа Игорь Васильев. — Серьёзных претензий к нам высказано не было. Видимых дефектов покрытия нет. Возникли вопросы к состоянию некоторых “дорожных полицейских”, но оно связано с естественным износом покрытия».

В «УБТ-Сервисе» сообщили о проведении проверок уже шести дорог, отремонтированных их силами в рамках БКАД. Это Восточное и Северное шоссе, а также улицы Уральская, Вязовская, Тимирязева и Азовская.

«В ходе инспекции выявлены незначительные недостатки, не относящиеся к гарантийным, а связанные с эксплуатацией объектов. Например, единичные сколы на бортовых камнях, образовавшиеся от наездов большегрузной техники. Есть места, которые необходимо пролить битумом. Все дефекты будут устранены в рабочем порядке», — отметил директор дорожной компании Гаджи Абдулов.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые была сделана 21 улица. Ремонтировалось дорожное покрытие во всех районах Нижнего Тагила тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». Больше всего претензий к качеству выполняемых работ возникло к «Уралстроймонтажу», которому «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» отдали на субподряд ремонты улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской. Из-за проблем с ремонтом улицы Металлургов, где большое количество коммуникаций и сильная транспортная загруженность, даже возникла угроза срыва реализации нацпроекта. «УБТ-Сервис» в августе грозился разорвать контракт с УСМ, если тот не будет соблюдать графики работ и вовремя не устранит недоделки.

В октябре за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев.

В этом году генподрядчиком на ремонт 22 улиц в рамках нацпроекта БКАД за 626,1 млн рублей стало муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, которые должен сделать МУП, — 29,7 км, площадь — 422 тысячи кв. м. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли «УБТ-Сервис» (отремонтирует 5 улиц), ООО «АэродромДорСтрой» (приведёт в порядок 7 улиц) и «Капиталстрой» (сделает 2 улицы). «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» уже запустили свои асфальтовые заводы для ремонта дорог.