В Нижнем Тагиле до конца 2023 года установят около 70 новых обустроенных контейнерных площадок для ТКО

В Нижнем Тагиле до конца 2023 года установят около 70 новых обустроенных контейнерных площадок. На эти цели в муниципальном бюджете выделено почти 25 миллионов рублей. Работа по организации новых мест сбора твёрдых коммунальных отходов ведётся под эгидой национального проекта «Экология», рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Планируется, что в Ленинском районе появится 27 площадок ТКО, в Тагилстроевском — 17, в Дзержинском — 12. Кроме того, в сельских населённых пунктах, где вопрос утилизации отходов также актуален, планируется организовать ещё 19 новых мест для сбора мусора.

Начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев отметил, что, как только локации для размещения новых площадок будут утверждены, муниципалитет инициирует конкурсные процедуры по определению подрядной организации для их строительства.

«На подготовительном этапе проверку проходят площадки, которые уже согласованы в Роспотребнадзоре. Специалисты во время осмотров учитывают такие факторы, как удобство расположения для горожан, наличие подъездных путей, твёрдого дорожного покрытия, а также возможности для разворота спецтехники», — рассказали в управлении городским хозяйством.

В администрации отметили, что в Нижнем Тагиле функционирует более 1,7 тысячи контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов: 191 в частном секторе, остальные на территориях МКД и в сельских населённых пунктах. Если у жителей Нижнего Тагила есть вопросы о работе регионального оператора, они могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.