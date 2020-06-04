В Нижнем Тагиле для реконструкции моста через реку Чусовую вырубят более 200 деревьев

В Нижнем Тагиле для реконструкции мостового перехода через реку Чусовую в районе автомобильной дороги от села Сулём до деревни Илим вырубят 228 деревьев. Уничтожены будут 28 берёз, 97 елей, 23 сосны и 80 пихт. Соответствующее разрешение дано госучреждению «Управление автомобильных дорог». В постановлении администрации Нижнего Тагила отмечается, что организация должна будет заплатить за пострадавшие зелёные насаждения. В местный бюджет поступят 2,2 млн рублей. Все порубочные останки утилизируют, нарушенное благоустройство восстановят.

В прошлом году проходили общественные обсуждения, посвящённые реконструкции моста через реку Чусовую. При создании проекта большое внимание было уделено вопросам, касающимся прохождения экологической экспертизы.

В марте был разыгран конкурс для определения компании-подрядчика по ремонту перехода через реку Чусовую. Реконструировать мост за 193,1 млн рублей в ближайшие годы будет компания ООО «Вест». Протяжённость участка составляет 800 метров. Все работы должны быть завершены к 20 ноября 2022 года.