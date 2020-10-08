В Нижнем Тагиле для лечения больных коронавирусом перепрофилируют 150 коек в санатории «Руш» и психиатрической больнице

В Нижнем Тагиле в санатории «Руш» и психиатрической больнице № 7 оборудуют дополнительные койко-места для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, пневмониями и ОРВИ. Об этом сообщил региональный оперштаб. В санатории «Руш» подготовят 50 коек, в психиатрической больнице — 100. Организация дополнительных мест связана с сезонным ростом больных гриппом, ОРВИ и пневмониями, а на их фоне — со стремительным распространением вируса COVID-19.

Всего в Свердловской области до 9 октября планируется добавить 1756 коек. Они появятся в госпитале ветеранов войн и психиатрической больнице № 6 в Екатеринбурге, в центре реабилитации «Озеро Чусовское», в санатории «Липовка» в Реже, а также в больницах Серова, Асбеста, Карпинска и других городов.

По словам замгубернатора Павла Крекова, сейчас свердловские больницы готовятся к возможному увеличению количества пациентов. Несмотря на это, объёмы оказываемой жителям региона плановой помощи должны сохраниться, обещал чиновник.

Напомним, пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 стали перевозить в санаторий «Руш» с конца мая. Для этих целей в медучреждении было подготовлено 205 коек. В конце сентября сообщалось, что коечный фонд учреждения заполнен уже на 95%. Сейчас не хватает мест также в инфекционной больнице и ЦГБ № 1. Поэтому многих пациентов госпитализируют в Сысерть, за 180 км от Нижнего Тагила. За последние два дня туда увезли уже более 30 больных коронавирусом. Из-за стремительного распространения новой инфекции, гриппа и ОРВИ количество так называемых инфекционных бригад скорой помощи увеличили до 10.