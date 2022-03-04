В Нижнем Тагиле директор школы, отчаявшись получить помощь от мэрии, лично обратилась в ЛДПР с просьбой отремонтировать её учебное заведение

В Нижнем Тагиле к депутату городской думы, члену партии ЛДПР Кириллу Романову обратилась директор школы № 38 Анастасия Никонова с просьбой отремонтировать учебное заведение.

Образовательное учреждение сильно обветшало, поэтому педагог, не найдя поддержки в лице чиновников, пришла попросить лично у депутата денег на замену окон. Ранее этой школе несколько лет подряд выделялись средства из городского бюджета. Тогда там были заменены окна и пол в спортивном зале.

Помочь руководителю учреждения образования депутат планирует за счёт так называемого депутатского миллиона. Эти бюджетные средства выделяются из резервного фонда главы города, а парламентарий может направить их на решение городских проблем по просьбе его избирателей. Такая программа существует с 2011 года.