В Нижнем Тагиле директор мебельной компании «кинул» более 20 клиентов

Более 20 клиентов из Нижнего Тагила и окрестностей стали жертвами обмана со стороны руководителя мебельной компании «Комфорт» Александра Гурьева. Как рассказала АН «Между строк» жительница Верхней Салды Кристина, она заключила договор с Гурьевым на общую сумму 135 тысяч рублей. Мужчина обязался изготовить кухонный гарнитур, компьютерный столик, комод, тумбу под телевизор и прихожую. По условиям соглашения женщина перевела предпринимателю 70% от суммы заказа — 93 тысячи рублей, но за 3 месяца ни денег, ни мебели Кристина так и не увидела.

«Я списалась с Гурьевым 29 декабря 2021 года, поинтересовалась, работает ли он с клиентами из Верхней Салды. В его профиле в соцсетях было много фотографий, на которых демонстрировался результат его работы. Мы договорились, что он придёт к нам вечером домой и сделает замеры. Деньги ему перевели 30 декабря, договорившись о сроках изготовления до 18 февраля. После назначенной даты, к которой он ничего не сделал, были обещания на 21 февраля, а потом и на 24-е. По итогу мы так ничего и не получили, трубки он не брал. Периодически Гурьев писал, что перезвонит позже, но не перезванивал. Я начала писать о нашем случае в социальных сетях и тогда узнала, что таких обманутых много, да и суммы у большинства внушительные. В полиции мне сказали, что моё заявление на Гурьева уже 15-е, а последний случай мошенничества зафиксирован в феврале», — рассказала АН «Между строк» пострадавшая Кристина.

По словам Кристины, Гурьев приходит к следователю, но продолжает игнорировать звонки обманутых клиентов.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что в отношении Александра Гурьева проводится проверка.