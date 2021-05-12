В Нижнем Тагиле «девушка» с сайта знакомств развела 50-летнего мужчину на 42 тысячи рублей

Накануне в ОП № 16 Нижнего Тагила обратился 50-летний мужчина, который заявил, что с его банковского счёта неизвестные списали 42 тысячи рублей. Из объяснений мужчины стражи порядка выяснили, что ещё в конце апреля заявитель со своего телефона зашёл на сайт знакомств, где списался с 25-летней понравившейся ему девушкой.

«Новые знакомые обменялись номерами сотовых телефонов и в дальнейшем общались посредством сообщений в популярном мессенджере. В ходе переписки Юлия, так звали новую знакомую, сообщила, что участвует в конкурсе красоты, попросила мужчину проголосовать за неё, для чего сбросила ссылку на интернет-сайт. Мужчина, конечно, захотел поддержать девушку: как только он перешёл по указанной ссылке, появилась надпись “поддержать и проголосовать”. После подтверждения появилась страница, на которой надо было ввести свои личные данные и номер телефона, что заявитель и сделал, не задумываясь, конечно, что номер телефона привязан к его банковской карте», — сообщили АН «Между строк» в МУ МВД «Нижнетагильское».

Через некоторое время пришло СМС-уведомление, что по карте проводятся подозрительные операции и она заблокирована. Мужчина обратился в банк для перевыпуска банковской карты. В дальнейшем связался со своей собеседницей, которая убедила его, что списание денег произошло по ошибке и она готова вернуть все деньги, для чего нужно просто назвать ей номер карты. И снова мужчина поверил девушке, указав номер карты. Только после очередного списания денежных средств пострадавший обратился в полицию.