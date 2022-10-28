В Нижнем Тагиле чиновники отчитались о выполнении за 3,5 месяца годового плана по внедрению ИТС

В Нижнем Тагиле отчитались о выполнении контракта по внедрению интеллектуальных транспортных систем за 2022 год. Как сообщает пресс-служба администрации города, на монтаж всего оборудования, предусмотренного в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», специалисты МБУ «Сигнал-3» потратили меньше трёх месяцев. За это время на территории города было установлено 11 светофоров, 22 детектора параметров транспортного потока и пост метеомониторинга.

Большинство новых объектов было размещено в этом году на Ленинградском проспекте. Новые светофоры были установлены на пересечении со следующими улицами: Окунева, Володарского, проспект Дзержинского (у площади Славы), Тимирязева, Чайковского, Зари (у площади Танкостроителей) и на перекрёстке у дома № 88а. 19 октября они начали работать в тестовом режиме.

Напомним, что сразу после запуска «умных» светофоров водители Нижнего Тагила в соцсетях начали жаловаться на пробки на открывшейся дороге.

«Несколько суток после подключения их к действующей системе управления дорожным движением нам понадобилось для настройки оптимальных параметров работы светофорных объектов. С каждым днём, по мере накопления данных о существующих транспортных потоках, ситуация с проездом автомобилей на Ленинградском проспекте улучшается», — рассказал директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Масальский.

Всего на внедрение интеллектуальной транспортной системы на территории города в 2022 году выделили 62 миллиона 152 тысячи рублей. На эти средства планировали развивать опорные сети связи, модернизировать автоматизированную систему управления дорожным движением и подсистемы мониторинга транспортных потоков, внедрять системы управления маршрутами общественного транспорта. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в январе этого года пообещал, что после внедрения ИТС маршрутки начнут ходить по расписанию, однако этого так и не произошло.