В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте после установки «умных» светофоров образовалась большая пробка 

Водители Нижнего Тагила в соцсетях жалуются на пробки на Ленинградском проспекте. Заторы, по мнению автолюбителей, появились сразу после запуска «умных» светофоров, которые в тестовом режиме заработали 19 октября.

«Им лишь бы поставить, чтобы к ним не было вопросов при различных авариях. Ладно хоть лежачих не добавили, а то у нас могут», — пишет Денис Серёгин.

«Уймите их с подрядом на светофоры… ну невозможно ездить», — с возмущением сказал Денис Калинин.

В паблике «Типичный тагильчанин» во «ВКонтакте» между автовладельцами разгорелся спор. Большинство автомобилистов высказываются против новых светофоров, но нашлись и те, кто считает, что они разгружают дороги.

«В Тагиле пробки создаются самими водителями (водятлами), которые ездят, как хотят, а не светофорами», — считает Михаил Глинков.

«Так умные светофоры, они же для безопасности. Видите: все стоят, никто не едет. Полная безопасность», — пишет Дмитрий Сидоров.

«Проехал пару раз, был в зелёной волне. Пока препятствий не вижу», — заявил Андрей Кузякин.

«То есть, по-вашему, светофоры всегда должны гореть зелёным? 6-7 машин для вас пробка?» — интересуется Карина Ларина.

Напомним, 19 октября на Ленинградском проспекте в тестовом режиме запустили семь новых «умных» светофоров. Всего на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 62 миллиона 152 тысячи рублей.