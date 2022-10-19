19 октября на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле запустят 7 новых «умных» светофоров  

Сегодня, 19 октября, в 14:00 в Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте в тестовом режиме запустят семь новых «умных» светофоров, сообщается в паблике МБУ «Сигнал-3». Приборы регулирования были установлены вдоль всего проспекта на пересечении со следующими улицами: Окунева, Володарского, проспект Дзержинского (у площади Славы), Тимирязева, Чайковского, Зари (у площади Танкостроителей) и на перекрёстке у дома № 88а.

Предполагается, что новые светофоры позволят организовать движение автотранспорта по принципу «зелёной волны», как это уже реализовано на улицах Газетной, Карла Маркса и проспекте Ленина.

Напомним, в 2022 году на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 62 миллиона 152 тысячи рублей.