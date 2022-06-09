В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте появится 8 новых светофоров

В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте установят восемь новых «умных» светофоров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящий момент на этой улице функционирует два прибора регулирования движения, которые также заменят на более современные модели. Информацию об этом АН «Между строк» подтвердили в МБУ «Сигнал-3».

Светофоры появятся на пересечении со следующими улицами: Юности, Окунева, Володарского, проспект Дзержинского, а также на остановке Площадь Славы, Тимирязева, Чайковского, проспект Ленинградский, 88а, Площадь Танкостроителей и на улице Зари.

Считается, что оптические приборы внутри светофоров позволят организовать беспрепятственное движение автотранспорта по принципу «зелёной волны».

В этом году для внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на территории города выделили 62 миллиона 152 тысячи рублей. На эти средства планировали развивать опорные сети связи, модернизировать автоматизированную систему управления дорожным движением и подсистемы мониторинга транспортных потоков, внедрять системы управления маршрутами общественного транспорта. Часть средств будет направлена на информационную безопасность и работу над «умными» остановками.

Напомним, что проект ИТС в Нижнем Тагиле реализуется с 2020 года за счёт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».