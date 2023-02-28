В Нижнем Тагиле будут судить водителя, который устроил смертельное ДТП на улице Челюскинцев (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле полиция завершила расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП, которое произошло 29 ноября 2022 года около 15:00 у дома № 26 на улице Челюскинцев. Напомним, что ДТП с участием четырёх легковых автомобилей и пассажирского автобуса унесло жизнь водителя Chevrolet Niva, при этом телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека: 65-летняя пассажирка автобуса и 4-летний ребёнок — пассажир Skoda Fabia.

В ходе расследования было установлено, что 38-летний водитель BMW X5 двигался по улице Челюскинцев в направлении улицы Береговой-Ударной следом за автомобилем Hyundai Solaris, за рулём которого находился 56-летний мужчина. В определённый момент Hyundai резко остановился, а следовавший за ним автомобиль BMW начал экстренно тормозить. Водитель попытался уйти от столкновения, вывернув руль на встречную полосу движения. В ходе расследования и проведённых экспертиз было установлено, что немецкий внедорожник в момент аварии двигался с превышением скорости и не соблюдал безопасную дистанцию. Вылетевший на встречку автомобиль BMW врезался в Chevrolet Niva, а затем столкнулся с другими транспортными средствами: пассажирским автобусом ПАЗ и легковушкой Skoda Fabia.

В результате серии столкновений Niva вылетела с дороги на обочину, где протаранила пешеходное ограждение, при этом следом за ней слетел и автобус. Водитель Niva от полученных травм скончался на месте. Для того чтобы вытащить погибшего водителя из повреждённого салона автомобиля Niva, понадобилось прибегнуть к помощи спасателей Центра защиты населения Нижнего Тагила.

Полицейские отчитались, что в период расследования провели множество следственных мероприятий, в том числе две видеотехнические, три автотехнические и шесть судебно-медицинских экспертиз.

Теперь водителю BMW предъявлено обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека). В скором времени дело будет направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.