Стали известны подробности смертельного ДТП с участием четырёх легковушек и пассажирского автобуса в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В прокуратуре Свердловской области рассказали подробности смертельной аварии с участием четырёх легковых автомобилей и пассажирского автобуса. Напомним, трагедия произошла сегодня, 29 ноября, приблизительно в 15:00 на улице Челюскинцев около дома № 26.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, следуя по улице Челюскинцев в направлении Черноисточинского шоссе, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Hyundai Solaris, после чего автомобиль BMW откинуло на встречную полосу, на движущиеся во встречном направлении автомобили Niva и Skoda Fabia. После этого Skoda Fabia столкнулась с движущимся по правой полосе пассажирским автобусом ПАЗ.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля Niva, а также получили телесные повреждения два человека: 65-летняя пассажирка автобуса и 4-летний ребёнок — пассажир Skoda.

На место инцидента приехали сотрудники ГИБДД, медики скорой, пожарные, а также спасатели Центра защиты населения, к чьей помощи пришлось прибегнуть, чтобы вытащить погибшего водителя из повреждённого салона автомобиля Niva.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с ДТП.