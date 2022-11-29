В Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев произошло смертельное ДТП с участием нескольких легковушек и пассажирского автобуса 

Сегодня в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев около дома № 26 произошло массовое ДТП с участием четырёх легковых автомобилей и пассажирского автобуса ПАЗ. По предварительной информации, в аварии один человек погиб, двое получили серьёзные травмы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, медики скорой помощи и спасатели. Причины аварии выясняются. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» пообещали рассказать подробности инцидента позже.

По информации АН «Между строк», погибшим оказался мужчина, находившийся в салоне автомобиля Chevrolet Niva. Пассажирский автобус, также ставший участником ДТП, в момент столкновения двигался по маршруту № 26 в сторону ГГМ. На момент публикации движение по улице Челюскинцев перекрыто. На перекрёстках с обеих сторон Лисьей горы дежурят сотрудники Госавтоинспекции.