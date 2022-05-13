В Нижнем Тагиле будут судить рецидивиста, который обворовывал съёмные квартиры и грабил их хозяев

В Дзержинский райсуд Нижнего Тагила передано уголовное дело 25-летнего местного жителя Евгения Ознобихина, который обвиняется в серии краж и грабеже. В начале марта мужчина был задержан сотрудниками ОП № 20 — он ограбил работника АН «Между строк». Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но подозреваемый разорвал электронный браслет и скрылся в неизвестном направлении. Ознобихин был объявлен в федеральный розыск, но молодой человек не стал далеко уезжать. В середине марта очередной жертвой рецидивиста стал 68-летний житель Ленинского района Нижнего Тагила.

«Подсудимый снимал квартиры посуточно по объявлениям, размещённым на популярном сайте. Как правило, оплачивал сутки проживания. Потом по телефону просил владельцев продлить аренду на некоторое время, обещая позже оплатить. В итоге съезжал с квартиры, прихватив всю ценную бытовую технику и мебель», — пояснили в полиции.

Известно, что Евгений Ознобихин ранее был неоднократно судим за преступления имущественного характера. Последний раз отбывал наказание за грабёж и угон в исправительной колонии города Ивделя, откуда освободился в апреле 2021 года.

Задержать преступника удалось лишь в апреле, когда к экипажу ДПС обратился 47-летний мужчина и сообщил, что в его квартире на улице Крупской находится злоумышленник. Потерпевший рассказал, что молодой человек снимает у него квартиру и похитил хранившиеся на балконе комплект колёс на летней резине и два стартера на сумму более 27 тысяч рублей.