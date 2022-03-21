В Нижнем Тагиле опасный рецидивист сбежал из-под домашнего ареста и снова начал обворовывать квартиры

В федеральный розыск объявлен ранее судимый 25-летний житель Нижнего Тагила Евгений Ознобихин, который подозревается в серии краж и грабежей. Месяц назад мужчина был задержан сотрудниками ОП № 20 после того, как ограбил сотрудника АН «Между строк». Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но молодой человек разорвал электронный браслет и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», накануне в отдел полиции № 16 обратился 68-летний житель Ленинского района, который сообщил, что квартиросъёмщик похитил из арендуемой квартиры телевизор, холодильник, стиральную машину, мягкую и корпусную мебель, причинив ущерб в размере почти 100 тысяч рублей. В квартиранте пенсионер опознал беглеца.

«Подозреваемый снимает квартиры посуточно по объявлениям, размещённым на популярном сайте. Как правило, оплачивает сутки проживания. Потом по телефону просит владельцев продлить аренду на некоторое время, обещая позже оплатить. В итоге съезжает с квартиры, прихватив всю ценную бытовую технику и мебель», — пояснили в полиции.

Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим за преступления имущественного характера. Последний раз отбывал наказание в исправительной колонии города Ивделя за грабёж и угон, откуда освободился в апреле 2021 года.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого Ознобихина, позвонить в дежурную часть МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-70-02 или на линию 02.