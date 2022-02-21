Сотрудник АН «Между строк» помог полиции выйти на след опасного рецидивиста

В минувшие выходные сотрудники ОП № 20 Нижнего Тагила задержали в одной из квартир дома № 5 на улице Булата Окуджавы 25-летнего опасного рецидивиста Евгения О., находившегося в оперативном розыске. Выйти на след преступника помог сотрудник АН «Между строк» Данил, у которого злоумышленник снимал квартиру.

«Женя с супругой и ребёнком заехали в мою квартиру в начале февраля. Казались обычной семьёй, не внушали подозрений. В пятницу он мне позвонил и сказал приезжать за деньгами в квартиру на Булата Окуджавы, где якобы живёт его отец. Когда мы оказались с ним в квартире, он накинулся на меня, несколько раз ударил и забрал все деньги», — говорит Данил.

После этого молодой человек решил обратиться в полицию. Евгения задержали в той же квартире в доме на улице Булата Окуджавы.

«Подозреваемый, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи, разбой и мошенничество, действительно находился в оперативном розыске по подозрению в имущественных преступлениях. В начале февраля поступили заявления от граждан, которые сообщили, что мужчина, снимавший квартиру, съехал и вывез имущество владельцев», — заявили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В настоящее время в отделе полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В полиции отметили, что на данный момент установлена его причастность к двум кражам из съёмных квартир на территории Ленинского и Дзержинского районов. Также имеются доказательства его причастности к краже денежных средств с банковской карты, утерянной жительницей села Николо-Павловское. Подозреваемый проверяется на причастность к другим преступлениям.