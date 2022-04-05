В Нижнем Тагиле задержали рецидивиста, который обворовывал квартиры

В Нижнем Тагиле в Дзержинском районе задержали опасного рецидивиста, который обворовывал квартиры. 25-летний житель Нижнего Тагила Евгений Ознобихин несколько недель находился в розыске после того, как сбежал из-под домашнего ареста.

Около месяца назад мужчина был задержан сотрудниками ОП № 20 — он ограбил сотрудника АН «Между строк». Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но подозреваемый разорвал электронный браслет и скрылся в неизвестном направлении.

Задержать преступника удалось, когда к экипажу ДПС обратился 47-летний мужчина и сообщил, что в его квартире на улице Крупской находится злоумышленник. Потерпевший рассказал, что молодой человек снимает у него квартиру и похитил хранившиеся на балконе комплект колёс на летней резине и два стартера на сумму более 27 тысяч рублей.

«Получив отказ в возмещении причинённого ущерба, владелец квартиры запер арендатора внутри помещения, а сам направился писать заявление в полицию, но по дороге увидел сотрудников ДПС. Они взялись оказать помощь и вместе с хозяином жилища вошли в квартиру», — пояснили в полиции.

Ранее Ознобихин уже был судим за преступления имущественного характера. Установлено, что, находясь в розыске, он успел совершить ещё несколько грабежей.

Так, рецидивист похитил у 68-летнего жителя Ленинского района из арендуемой квартиры телевизор, холодильник, стиральную машину, мягкую и корпусную мебель. Ущерб составил 100 тысяч рублей. Также Ознобихин обманом похитил около 4 тысяч рублей у 68-летнего пенсионера, сдавшего ему квартиру на ГГМ.

Сейчас молодой человек заключён под стражу и находится в следственном изоляторе.