В Нижнем Тагиле будут судить пенсионера за фиктивное трудоустройство 15 тысяч мигрантов

Прокуратура Нижнего Тагила направила в суд обвинительное заключение в отношении 63-летнего местного жителя и его 33-летней помощницы, которые делали фиктивные прописки мигрантам. По данным ведомства, в общей сложности за несколько лет они поставили на фиктивный учёт около 15 тысяч человек. По данному факту следственными органами полиции в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору»).

«Обвиняемый, являясь директором юридического лица и одновременно индивидуальным предпринимателем, заключал фиктивные трудовые договоры с иностранцами. Он осознавал, что иностранные граждане фактически выполнять трудовые обязанности не будут, а документы о фиктивных трудовых отношениях нужны для предоставления в отделение УФМС России по Свердловской области в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила, а в последующие годы — в отдел по вопросам миграции МУ МВД России “Нижнетагильское” для подтверждения патента либо продления срока его действия», — пояснили в прокуратуре.

По версии обвинения, подельники разработали прайс-лист с расценками на услуги по организации незаконной миграции. В нём они в доступной форме указали, что «помогают» мигрантам в получении временной регистрации, продлении регистрации по патенту, продлении регистрации по трудовому договору за 1000 рублей на месяц, 1400 рублей на два-три месяца, 3500 рублей на один год.