В Нижнем Тагиле бизнесмен фиктивно прописал в нежилом помещении больше 10 тысяч мигрантов

В Нижнем Тагиле 63-летний предприниматель фиктивно зарегистрировал в нежилом помещении на улице Индустриальной больше 10 тысяч мигрантов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Только в 2018 году он поставил на учёт более 3,5 тысячи иностранных граждан.

По данным регионального управления ФСБ, мужчина и его помощники с января 2014 по май 2019 года организовали массовое незаконное пребывание иностранных граждан. Кроме того, с 2017 по 2018 год предприниматель, используя юридическое лицо, учредителем которого он являлся, заключал с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры. На самом деле иностранцы не работали на данном предприятии.

Следственные органы полиции возбудили в отношении бизнесмена уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору»). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

В прошлом году суд оштрафовал на 400 тысяч рублей екатеринбуржца Вячеслава Макеева, который прописал в квартире на Баумана площадью 16,07 квадратного метра 9,2 тысячи мигрантов. Он организовал предприятие, в котором одни иностранцы за процент брали деньги с других мигрантов за помощь с регистрацией.