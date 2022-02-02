В Нижнем Тагиле будут судить двух электриков НТМК за гибель машиниста крана 

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила направила в суд уголовное дело в отношении двух электриков НТМК, которые обвиняются по статье УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, в ночь на 23 февраля 2021 года при пожаре погиб 33-летний крановщик конвертерного цеха. Во время работы в кабине крана произошло возгорание электрооборудования, мужчина попытался сначала потушить огонь, но, получив серьёзные ожоги, выпрыгнул из охваченной огнём кабины с высоты 24 метров. От полученных при падении травм рабочий скончался на месте.

«В ходе расследования дела установлено, что обвиняемые, отвечавшие за обеспечение требований промышленной безопасности на данном производственном объекте, допустили эксплуатацию мостового крана с неисправным электрооборудованием. Так, не было обеспечено проведение надлежащего технического обслуживания, и не была внедрена защита от короткого замыкания, чем нарушены требования законодательства о промышленной безопасности», — рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

По итогам расследования в адрес руководства предприятия СК внесено представление с требованием принять необходимые меры по недопущению таких фактов в дальнейшем.

В пресс-службе НТМК АН «Между строк» рассказали, что на предприятии принята программа по обеспечению безопасности сотрудников, работающих на грузоподъёмных механизмах.