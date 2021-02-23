В пожаре на НТМК погиб мужчина

На Нижнетагильском металлургическом комбинате погиб мужчина. Трагедия произошла вечером 22 февраля после возгорания на одном из грузоподъёмных механизмов. Погибшим оказался 33-летний крановщик.

«В конвертерном цехе НТМК после возгорания на одном из грузоподъёмных механизмов был обнаружен машинист крана без признаков жизни. На комбинате создана комиссия, ведётся расследование. Руководство комбината выражает искренние соболезнования семье пострадавшего. Родным будет оказана материальная помощь», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе комбината.