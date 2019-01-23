В Нижнем Тагиле будут судить браконьера, который застрелил своего напарника

В Пригородный суд Свердловской области передано дело в отношении 27-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте. Напомним, трагедия произошла 7 ноября 2018 года в районе деревни Башкарка под Нижним Тагилом. По данным следствия, этой ночью обвиняемый вместе со своим знакомым на автомобиле УАЗ промышлял браконьерством.

«При этом обвиняемый, держащий в руках карабин "Вепрь" калибра 7,62 мм, находился на заднем сиденье машины, а его знакомый — за рулём. В результате проявленной неосторожности при обращении с карабином обвиняемый случайно нажал на спусковой крючок снаряжённого оружия. Произошёл выстрел, и пуля смертельно ранила сидящего за рулём машины мужчину, он скончался на месте происшествия», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Погибшим оказался 32-летний учитель физкультуры школы № 19 из деревни Бродово Артём Марванов. По информации АН «Между строк», подсудимым является 27-летний сотрудник МЧС Александр К.