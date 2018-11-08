Под Нижним Тагилом во время охоты мужчина застрелил своего приятеля

Следственный отдел по Пригородному району проводит проверку по факту смерти мужчины от огнестрельного ранения в голову. Как рассказал АН «Между строк» источник в правоохранительных органах, в ночь на 8 ноября двое мужчин 27 и 32 лет охотились в районе деревни Башкарка.

«По предварительной версии, ружьё 27-летнего охотника выстрелило при перезарядке в голову приятеля, который скончался на месте», — говорит собеседник редакции.

Как рассказал АН «Между строк» руководитель отдела Вадим Белкин, сообщение к ним поступило около двух часов ночи.

«На место выехала следственно-оперативная группа. Обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения в голову. Материал зарегистрирован, проводится проверка. Назначен комплекс экспертиз, связанных с оружием. Была ли это неисправность самого оружия или неосторожное обращение», — заявил следователь.

В ведомстве уточнили, что выстрел был сделан из охотничьего ружья.