В Нижнем Тагиле будут судить 24-летнего жителя Вагонки, пытавшегося зарезать «розочкой» брата своей сожительницы

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила направила в суд уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 4 сентября 2021 года обвиняемый, находясь в пьяном состоянии у кальян-бара на улице Орджоникидзе, начал выяснять отношения со своей сожительницей. Во время перепалки он неоднократно высказывался в её сторону грубой нецензурной бранью, что заметил находившийся неподалёку брат женщины. В ходе завязавшегося между мужчинами диалога злоумышленник решил убить оппонента. Он поднял валявшуюся рядом «розочку» от бутылки и ударил ей соперника в шею.

После удара в конфликт вмешался третий мужчина, общий знакомый участников перепалки, который выбил из рук нападавшего опасный предмет. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшего удалось спасти.

Теперь мужчина предстанет перед судом. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Наказание по данной статье предусматривает до 15 лет тюрьмы.