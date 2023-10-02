В Нижнем Тагиле будут ловить должников

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе со 2 по 6 октября стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Его цель — розыск должников по штрафам за нарушение ПДД.

Особое внимание сотрудниками ГИБДД будет уделено выявлению и привлечению к ответственности водителей, которые уклоняются от уплаты штрафов. Искать должников будут не только сотрудники Госавтоинспекции и службы судебных приставов, но и участковые уполномоченные полиции. В связи с этим сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые получили наказание в виде штрафа за совершение административных правонарушений. Им рекомендуется не дожидаться принудительных мер взыскания, а своевременно производить оплату штрафов.

Отметим, что, согласно ст. 20.25 КоАП РФ, за неуплату штрафа в срок, предусмотрено наказание в виде штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы, но не менее тысячи рублей, либо арест до 50 часов.

По данным ГИБДД, сотрудниками к ответственности привлечено свыше 250 граждан и составлено свыше 860 административных протоколов. Сведения об имеющихся задолженностях, по своим штрафам за нарушение ПДД, вы можете уточнить в отделении ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, 57а , кабинет 17.